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6 وفيات و501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و224 حالة تعافٍ في فلسطين

الأربعاء 12 يناير 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 وفيات و501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و224 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات، و501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و224 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (3)، الخليل (2)، طوباس (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 80، ضواحي القدس 14، طولكرم 24، رام الله والبيرة 106، نابلس 59، سلفيت 7، طوباس 15، الخليل 62، جنين 23، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 96، لافتة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 5635 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 22، ضواحي القدس 5، طولكرم 3، رام الله والبيرة 38، نابلس 14، سلفيت 2، طوباس 4، الخليل 35، جنين 11، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 86.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 95 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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