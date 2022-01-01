البطنيجي يعلق بخصوص عمل عدد من موظفي السلطة كسائقي أجرة

غزة/ سما /

قال االعقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية اليوم الاربعاء ان الحكومة بغزة تتعامل براحة بسيطة في موضع عمل موظفي السلطة كسائقي خط بشكل مزدوج ، وذلك نتيجة لتغيّر وضعهم المالي بسبب قطع رواتبهم من قبل السلطة لكن قد نعود مرة أخرى في أي لحظة.

وقال ان الشرطة تتابع أن هناك عدداً من الموظفين يعملون كسائقين على الخط، ومنهم من يشتري سيارات ملاكي ويعملون بها على الخط ، موضحاً انه جرت العادة بمنع ازدواجية العمل حسب القانون الفلسطيني.

وأوضح "نحن كشرطة وجهة تنفيذية لا مانع لدينا من استئناف أي إجراء قانوني بحق أيٍ من المخالفين، ووزارة النقل والمواصلات هي التي تعطي التعليمات العليا بهذا الشأن".