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وقفة دعم واسناد للأسير ناصر أبو حميد في أريحا

الأربعاء 12 يناير 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

شارك عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد في مدينة أريحا.

وقالت نائب محافظ أريحا والأغوار يسرا السويطي، رسالتنا للأسير البطل ولذويه ولكافة الأسرى في سجون الاحتلال: أنتم عنوان العزة والكرامة، والصمود الفلسطيني، ونحن معكم ولستم وحدكم".

وأشارت الى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها القيادة لاطلاق سراح أبو حميد، مؤكدة أن الأسرى على سلم أولوياتها.

من جهته، طالب مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة أريحا محمد جلايطة، جامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية والانسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى، وكبار السن، والنساء والأطفال، الذين يتعرضون للإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

بدوره، قال رئيس بلدية أريحا سالم غروف إن وقفات الدعم والاسناد للأسرى هي رمزية، وأقل واجب تجاه من أمضى سنوات عمره داخل السجن، مؤكدا ان الأسرى عنوان الكفاح والصمود الفلسطيني.

وطالب الناشط ناصر نشلون بمزيد من الالتفاف حول قضية الأسرى، وزيادة الانشطة والفعاليات الشعبية والرسمية للتخفيف من آلام ومعاناة ذويهم، وتجنيد الجهود الشعبية والرسمية لنصرة أسرانا في سجون الاحتلال.

#أريحا #الأسير ناصر أبو حميد #ناصر أبو حميد #سجون الاحتلال

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