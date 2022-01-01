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بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

الأربعاء 12 يناير 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة  اليوم الأربعاء، عن أول قرارتها، عقب الحادثة المؤسفة في مستشفى النجاح، والتي أدت لوفاة الطفل سليم النواتي.

وقررت وزيرة الصحة، نقل مدير التحويلات الطبية هيثم هدري من منصبه، إلى منصب مدير عام لصحة الخليل، وبنفس الوضع الوظيفي.

وأكدت الكيلة، أنه تم نقل عفيف عطاونة إلى إدارة وحدة التحويلات الطبية بوزارة الصحة، بدلاً من هدري.

وفي وقت سابق أعلنت  الكيلة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملف وفاة الطفل سليم النواتي من قطاع غزة، للوقوف على جميع حيثياته.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أنها شكلت يوم أمس لجنة تحقيق في ملف وفاة الطفل النواتي، متقدمة باسمها واسم جميع العاملين في الوزارة بأحر التعازي والمواساة من ذوي الفقيد.

وأكدت أن تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية تقضي بإيلاء ملف العلاج لأهلنا في قطاع غزة الأهمية القصوى.

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