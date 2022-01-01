مدربان جديدان للهلال واتحاد دير البلح

غزة / سما /

عيّن نادي هلال غزة مديرا فنيا جديدا للفريق الأول, استعدادا لمنافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد الهلال أن المخضرم نعيم السويركي سيتولى تدريب الفريق رسميا, خلفا لحازم الوزير, الذي قاد النادي أول 6 جولات, حقق فيها 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

كما تعاقد نادي اتحاد دير البلح مع مدرب جديد, لقيادة الفريق في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية الموحد.

واتفق اتحاد الدير مع المدير الفني هاني المصدر لتدريب الفريق بشكل رسمي, خلفا للمستقيل ناهض الأشقر, الذي حقق 3 نقاط في المركز العاشر.