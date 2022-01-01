  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مدربان جديدان للهلال واتحاد دير البلح

الأربعاء 12 يناير 2022 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدربان جديدان للهلال واتحاد دير البلح



غزة / سما /

عيّن نادي هلال غزة مديرا فنيا جديدا للفريق الأول, استعدادا لمنافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد الهلال أن المخضرم نعيم السويركي سيتولى تدريب الفريق رسميا, خلفا لحازم الوزير, الذي قاد النادي أول 6 جولات, حقق فيها 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

كما تعاقد نادي اتحاد دير البلح مع مدرب جديد, لقيادة الفريق في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية الموحد.

واتفق اتحاد الدير مع المدير الفني هاني المصدر لتدريب الفريق بشكل رسمي, خلفا للمستقيل ناهض الأشقر, الذي حقق 3 نقاط في المركز العاشر.

#اتحاد دير البلح #الهلال #غزة #نعيم السويركي #هاني المصدر #دوري الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)

صحيفة: دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني ما زالت قائمة والاجتماعات ستكون منفصلة لخمسة فصائل

وثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل

تقرير رسمي يكشف عن تهديد خطير لمصر بسبب سد النهضة

أسعار صرف العملات

المحكمة العليا الاسرائيلية تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات

لماذا جامعة بيرزيت؟ عبد الله السعافين

الأخبار الرئيسية

بعد الحادثة المؤسفة .. الكيلة تقرر إعفاء الهدري من منصبه كمدير للعلاج في الخارج

مرفق الرابط .. الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و96 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مسؤول إسرائيلي : هذا ما ستفعله حماس لبنان خلال المواجهة المقبلة مع غزة ..

O87Vl

صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية