مجموعة الاتصالات الفلسطينية توقع عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية مع ست شركات ناشئة

رام الله / سما /

وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ست اتفاقيات استثمارية جديدة، مع شركات ناشئة، والتي تم تنفيذها عن طريق مركز مجموعة الاتصالات للإبداع "فكرة"، وذلك في مقر مركز فكرة بالبيرة، وبحضور عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، وليث قسيس مدير مركز مجموعة الاتصالات للإبداع فكرة ومدراء الشركات الناشئة، وعدد من مدراء وموظفي مجموعة الاتصالات.

وقد تم استقبال طلبات وعروض الشركات الناشئة من خلال مركز فكرة، حيث استقبل 51 طلب من شركات ناشئة بما فيها عروض عن أعمالها، وباشر المركز بتقييم هذه العروض وتحديد قائمة قصيرة من 13 شركة ناشئة تم تأهلها لتقديم عروضها بشكل وجاهي للجنة الاستثمار في مجموعة الاتصالات وعن طريق الاتصال المرئي للشركات الناشئة في قطاع غزة.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية "أنشأنا في مجموعة الاتصالات مركز داعم للشباب الرياديين ذوي الأفكار الإبداعية والخلاقة في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية في فلسطين، لمن تتوفر لديه أفكار إبداعية"، مشيرًا إلى أنه فتح مركز "فكرة" أبوابه لأصحاب المشاريع الناشئة وأفكارهم ووفّر لهم مساحة عمل مشتركة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وساعد في تمكينهم من خلال تقديم الإرشاد والجلسات التدريبية، وربطهم بشبكة واسعة من المرشدين في مجالات مختصة بالريادة التكنولوجية، وفي بعض المشاريع المتميزة وفرنا الدعم المالي لإنشاء الشركات الناشئة.

وأشار العكر إلى ضرورة الاستثمار في الشركات الريادية وأصحابها الرياديين الذين لديهم أفكار أو مشاريع ذات قيمة مضافة تساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا ورقمنة خدمات مختلفة ممكن أن تقدم لشرائح متعددة في السوق، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الهائل المحيط بنا إقليميًا ودوليًا، منوهًا إلى أن فلسطين مليئة بأصحاب المواهب والأفكار الريادية خاصة في قطاع التكنولوجيا، وهم بحاجة ماسة إلى دعم مستمر من أجل تطبيق أفكارهم على أرض الواقع والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق، مضيفًا أن معظم التطبيقات المنتشرة في العالم حاليًا ما هي إلا أفكار طُرحت من قبل أصحابها لتنجح في الدخول بعد ذلك إلى مجال التطبيقات المتاحة عبر المتاجر الإلكترونية.

وتحدث ليث قسيس مدير مركز "فكرة" عن البرنامج قائلًا "إن برنامج التمويل البذري هو عبارة عن برنامج للاستثمار في مراحل مبكرة جدًا من عمر الشركات الناشئة من خلال الاستثمار في هذه المشاريع بمبلغ مالي بذري يساعد الرياديين على تطوير نموذج عمل للشركة الناشئة وتمكينهم للوصول إلى منتج أو سوق أولي، كما سيتم منحهم خدمات إرشاد وإتاحة البنية التحتية المتوفرة لدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية لهم لتحقيق هذه الأهداف".

وأشار قسيس إلى أن أهمية البرنامج المقدم من مجموعة الاتصالات تكمن في نسخته الأولى إلى سد الفجوة في السوق لتمويل الرياديين لإطلاق مشاريعهم التكنولوجية في مراحل أولية من عمر الشركة الناشئة واستغلال هذا الاستثمار في تطوير منتج أولي أو استكشاف سوق أولي ودعم الفريق من ناحية تغطية تكاليف الرواتب لمزاولة العملية التجارية لتطوير فكرتهم، بالإضافة الى دعم شركات مجموعة الاتصالات لمساعدة الفريق الريادي في الولوج إلى الأسواق المحلية او العالمية.

و قد تم اختيار 6 شركات ناشئة لتحصل على الاستثمار البذري من برنامجFikra Seed Fund وهم : "شبكني"، "ديلزات"، "جرو"، "أجريوتك" - التكنولوجيا الزراعية، "جيل كود" و "كراود بول". وهذه نبذة قصيرة عن الشركات التي سيتم الاستثمار بها: 1 – شركة "شبكني": شركة تكنولوجية ناشئة أعادت مؤخرًا تطوير هويتها البصرية تحت مسمى "نبيه"، مهمتها إعادة ابتكار تجربة الخدمات المنزلية للمستهلك عند الطلب، وتوفر نموذج تشغيلي خفيف الأصول ولكن مشغل لأصحاب العمل الحر، وفعالية من حيث التكلفة مدعومة بحل يعتمد على التكنولوجيا. 2 – شركة "ديلزات": هو تطبيق للبيع عبر الإنترنت دون عناء - فهو يجمع بينAmazon و Instagramكوسائل تواصل اجتماعية وإمكانيات التجارة الإلكترونية مثل السوق واستلام الطلبات والتعبئة والتسليم ومعالجة الأموال ومراقبة عملية المبيعات. 3 – شركة Jaru "جرو": تطبيق حيث يمكن للمستخدمين الحصول على خدمات، كملاّك حيوانات أليفة، لجعل حياتهم أكثر ملاءمة، يسمح لمقدمي هذه الخدمات بتحقيق إيرادات مالية. تشمل الخدمات الحالية التي تقدمها "جرو" رعاية وعناية الحيوانات الأليفة، والرعاية النهارية للحيوانات الأليفة، وتدريب الكلاب والمشي معهم. 4 – شركة "أجريوتك" - التكنولوجيا الزراعية: وهي شركة تكنولوجية ناشئة في غزة، وهي عبارة عن منصة متصلة بأجهزة استشعار إنترنت الأشياء التي تزود مزارعي البيوت الزجاجية بنظام مراقبة مركزي لزيادة إنتاجهم من خلال زيادة تكاليف الإنتاج وتقليلها. 5 - شركة "جيل كود": جيل كود للترميز العربي على الإنترنت وأكاديمية FutureTech للأطفال وقد حصلت مؤخرًا على اعتمادSTEM.org وأخيرًا 6- شركة "كراود بول": وهي منصة تساعد المديرين التنفيذيين في إصدار أحكام أفضل من خلال جمع البيانات السوق بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة للوصول إلى قاعدة مستخدمين واسعة النطاق.

والجدير بالذكر أنه تم الاستثمار في شركتين ناشئتين وهما We Deliver و Receet ، بالإضافة إلى تحقيق خروج من الاستثمار في الشركة الناشئة والريادية "كتاب صوتي"، والتي تعد أكبر منصة للكتب الصوتية باللغة العربية في العالم والتي تم الاستحواذ عليها من قبل شركة Storytel العالمية .