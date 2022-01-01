الكشف عن نوايا ريال مدريد بشأن هالاند و مبابي

وكالات / سما /

أكد الصحفي سيرجيو فالنتين بأن نادي ريال مدريد يتحضر للقيام بصفقتين من العيار الثقيل في الصيف القادم، وأن خطة الإتيان بكيليان مبابي وإيرلينج هالاند معاً إلى ملعب البرنابيو الجديد حقيقية بالفعل.

يعلم المرينجي بأنه لن يكون من السهل تأمين التوقيع مع كلا اللاعبين، فلا يزال المهاجم الفرنسي يتعرض لضغوط لمحاولة إقناعه من جانب نادي باريس سان جيرمان بالتجديد والبقاء لموسم إضافي على الأقل.

لكن يبدو أن هناك تفاؤل كبير داخل النادي الأبيض فيما يتعلق بالحصول على توقيع الفرنسي بعد أن رفض أكثر من عرض للتجديد في أوقات متفرقة، وأنه سيصل بنهاية الموسم الحالي.

أما المهاجم النرويجي هالاند فسيكون ضربة أخرى قاتلة للمنافسين،حيث يريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استغلال العلاقة الجيدة التي تجمعه مع إدارة بوروسيا دورتموند للتغلب على أندية سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة في هذه العملية.

وقال سيرجيو فالنتين صحفي ESRADIO: “هناك تفاؤل لدى ريال مدريد بالتوقيع مع مبابي، ويبدو أنهم متأكدين من وصوله إلى مدريد..ونعم هناك شئ أيضاً مع هالاند”.

استطرد: “النية هي التوقيع مع كلا اللاعبين، سنرى ما إذا كان فلورنتينو بيريز سينجح، أنا أثق به كثيراً فهو يمهد لتحويل مشروعه إلى مستوى آخر بدايةً من الصيف المقبل مع رحيل لاعبين مثل مارسيلو وإيسكو وبيل فهناك تغييرات كبيرة منتظرة”.