برشلونة ينتعش بخبر سار قبل خوض الكلاسيكو

وكالات / سما /

انتعش برشلونة بخبر سار قبل خوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي، ريال مدريد، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن خمسة لاعبين من الصف الأول في البارسا تخلصوا من مشاكلهم وتحصلوا على التصريح الطبي للمشاركة في المباراة المرتقبة ضد الريال بدون مشاكل.

وأوضحت موندو أن الخماسي أنسو فاتي، فرينكي دي يونج، بيدري، فيران توريس، ورونالد أراوخو حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لخوض كلاسيكو الكرة الأرضية.

وتدرب برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية على هامش اللقاء، وشارك الخماسي في المران الجماعي بدون مشاكل، ليصبح أربعة منهم متاحين تحت إمرة المدرب تشافي هيرنانديز.

وفي حالة فيران توريس، المنضم للفريق قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، مازالت مشاركته مع البارسا في وضع عدم التفعيل بسبب عدم تسجيل عقوده في رابطة الليجا حتى الآن.

بدوره تدرب أراوخو مرتدياً واقياً لليد بعدما خضع لعملية جراحية في إصبعيه الثاني والثالث من يده اليمنى، وينوي اللاعب المشاركة رغم أن مدة غيابه قيل أنها ستصل إلى شهر أو أكثر.