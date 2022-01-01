  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة ينتعش بخبر سار قبل خوض الكلاسيكو

الأربعاء 12 يناير 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة ينتعش بخبر سار قبل خوض الكلاسيكو



وكالات / سما /

انتعش برشلونة بخبر سار قبل خوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي، ريال مدريد، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن خمسة لاعبين من الصف الأول في البارسا تخلصوا من مشاكلهم وتحصلوا على التصريح الطبي للمشاركة في المباراة المرتقبة ضد الريال بدون مشاكل.

وأوضحت موندو أن الخماسي أنسو فاتي، فرينكي دي يونج، بيدري، فيران توريس، ورونالد أراوخو حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لخوض كلاسيكو الكرة الأرضية.

وتدرب برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية على هامش اللقاء، وشارك الخماسي في المران الجماعي بدون مشاكل، ليصبح أربعة منهم متاحين تحت إمرة المدرب تشافي هيرنانديز.

وفي حالة فيران توريس، المنضم للفريق قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، مازالت مشاركته مع البارسا في وضع عدم التفعيل بسبب عدم تسجيل عقوده في رابطة الليجا حتى الآن.

بدوره تدرب أراوخو مرتدياً واقياً لليد بعدما خضع لعملية جراحية في إصبعيه الثاني والثالث من يده اليمنى، وينوي اللاعب المشاركة رغم أن مدة غيابه قيل أنها ستصل إلى شهر أو أكثر.

#الكلاسيكو #برشلونة #ريال مدريد #كأس السوبر الإسباني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني ما زالت قائمة والاجتماعات ستكون منفصلة لخمسة فصائل

وثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل

تقرير رسمي يكشف عن تهديد خطير لمصر بسبب سد النهضة

أسعار صرف العملات

المحكمة العليا الاسرائيلية تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات

لوفيغارو: غموض وحرج في الرياض بعد “انفجار رالي داكار”

لماذا جامعة بيرزيت؟ عبد الله السعافين

الأخبار الرئيسية

مرفق الرابط .. الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و96 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مسؤول إسرائيلي : هذا ما ستفعله حماس لبنان خلال المواجهة المقبلة مع غزة ..

O87Vl

صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال

الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)

الاتصالات الفلسطينية