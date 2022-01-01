أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت احرنوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

"هآرتس":

تقديم لائحة اتهام ضد شرطية بحرس الحدود اعتدت بالضرب على طفلة من القدس الشرقية

المحكمة العليا تحظر على وزيرة الداخلية منع لم شمل العائلات

مظاهرات ومواجهات احتجاجا على زراعة الأشجار بإراضي قرية الأطرش

"يديعوت احرونوت":

في الجنوب: معركة مع البدو احتجاجا على زراعة أشجار بأراضيهم

أحداث النقب تتسبب بأزمة في الائتلاف الحكومي

نتنياهو: لا يستطيع أحد منعنا من زراعة "ارض إسرائيل"

كيف كان يجب مواجهة المتحور الجديد؟