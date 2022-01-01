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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 12 يناير 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت احرنوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

"هآرتس":  

  • تقصير فترة الحجر الصحي للمصابين

  • مظاهرات ومواجهات احتجاجا على زراعة الأشجار بإراضي قرية الأطرش  

  • المحكمة العليا تحظر على وزيرة الداخلية منع لم شمل العائلات  

  • تقديم لائحة اتهام ضد شرطية بحرس الحدود اعتدت بالضرب على طفلة من القدس الشرقية  

"يديعوت احرونوت":  

  • في الجنوب: معركة مع البدو احتجاجا على زراعة أشجار بأراضيهم  

  • أحداث النقب تتسبب بأزمة في الائتلاف الحكومي  

  • نتنياهو: لا يستطيع أحد منعنا من زراعة "ارض إسرائيل"  

  • كيف كان يجب مواجهة المتحور الجديد؟

  • بينيت: لم نفقد السيطرة وأمس سجلت 50 ألف إصابة  

" معاريف":  

  • المحكمة تتدخل: العليا تحظر على وزيرة الداخلية منع لم شمل العائلات الفلسطينية  

  • اليمين الإسرائيلي يعرب عن غضبه من قرار منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية   

  • زيارة أعضاء الكنيست من اليمين أدت الى حدوث مواجهات مع البدو  

  • بينيت: سنصل الى مليون مصاب بكورونا  

  • الجيش يلغي تدريبات جنود الاحتياط بسبب كورونا  

#الصحف الإسرائيلية

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