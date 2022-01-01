أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت احرنوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.
"هآرتس":
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تقصير فترة الحجر الصحي للمصابين
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مظاهرات ومواجهات احتجاجا على زراعة الأشجار بإراضي قرية الأطرش
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المحكمة العليا تحظر على وزيرة الداخلية منع لم شمل العائلات
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تقديم لائحة اتهام ضد شرطية بحرس الحدود اعتدت بالضرب على طفلة من القدس الشرقية
"يديعوت احرونوت":
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في الجنوب: معركة مع البدو احتجاجا على زراعة أشجار بأراضيهم
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أحداث النقب تتسبب بأزمة في الائتلاف الحكومي
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نتنياهو: لا يستطيع أحد منعنا من زراعة "ارض إسرائيل"
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كيف كان يجب مواجهة المتحور الجديد؟
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بينيت: لم نفقد السيطرة وأمس سجلت 50 ألف إصابة
" معاريف":
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المحكمة تتدخل: العليا تحظر على وزيرة الداخلية منع لم شمل العائلات الفلسطينية
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اليمين الإسرائيلي يعرب عن غضبه من قرار منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية
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زيارة أعضاء الكنيست من اليمين أدت الى حدوث مواجهات مع البدو
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بينيت: سنصل الى مليون مصاب بكورونا
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الجيش يلغي تدريبات جنود الاحتياط بسبب كورونا