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"التربية" تؤكد الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من "كورونا"

الأربعاء 12 يناير 2022 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الطلبة بالإجراءات الوقائية للحد من تفشى فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الصحة المدرسية ايهاب شكري : إن الوزارة وبالتعاون مع الصحة تتابع الحالة الوبائية في المدارس، وتتخذ الاجراءات كافة لضمان عودة آمنة للمدارس.

وحول آلية التعامل مع أي إصابات كورونا في صفوف الطلبة أو الهيئة التدريسية، أوضح شكري: ان اغلاق الشعب المدرسية يتم وفق المعمول به في بروتوكول "الصحة"، حيث تغلق الشعبة التي تظهر بها 3 اصابات فأكثر لـمدة 24 ساعة، لأغراض التعقيم وفحص المخالطين.

وأوضح انه تم تطعيم أكثر من 70% من الطلبة ممن تجاوزت اعمارهم 13 عاما، معربا عن أمله في الوصول الى تطعيم أكثر من 90% من الطلبة في الفئة العمرية ذاتها.

وأكد شكري ضرورة التزام الطلبة والهيئات المدرسية بالاجراءات الوقائية، للحد من انتشار الفيروس كورونا.

وقد أصدرت وزارة التربية يوم أمس بيانا، بالتزامن مع عودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي، قالت فيه: "حرصا على سلامة ابنائنا الطلبة، وفي ظل استمرار الجائحة، نوصي بضرورة تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بارتداء الكمامة، وغسل الأيدي بالماء والصابون والتعقيم الدوري، وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، والحفاظ على التباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة ما أمكن، مع الحرص على تلقي التطعيم للفئات المستهدفة طلبة الصفوف (7-12).

#التربية والتعليم #فيروس كورونا

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