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المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الأربعاء 12 يناير 2022 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 11/1/2022:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (388) شاحنة

استيراد عدد 375 شاحنة

تصدير عدد 13 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 117 شاحنة تحتوي على (أسمنت أسود، حصمة، ألواح خشب، وعلف وسكر، كراميكا، سمسم، سيرج وجبنة، ثوم، مشروبات غازية، سمك، ألبان وحليب بودرة، ألعاب أطفال، ببرونات أطفال، أدوات منزلية)

كميات البترول الواردة:

استيراد 15 شاحنة سولار 

استيراد شاحنة بنزين واحدة

استيراد 22 شاحنة غاز طهي

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 490 مسافراً من الجانب الفلسطيني

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 487 مسافر قادمين من الجانب المصري.

#المالية بغزة #الجمارك

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