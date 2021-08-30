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مرفق الرابط .. الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

الأربعاء 12 يناير 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط .. الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة



رام الله / سما /

 أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، الحصول على 1000 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية، للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

وأكد الشيخ الاستمرار في المتابعة الدائمة من أجل انجاز ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي في الايام المقبلة، والتي تشمل الهويات، وتغيير العنوان، من جميع محافظات الوطن.

وأشار إلى أن الحصول على هذه الموافقات جاء متابعة لما تم الإعلان عنه بتاريخ 30/08/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الاسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات، وتم الاتفاق مؤخرا بين الجانبين على أن يتم تسوية أوضاع 10 آلاف مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان.

وأوضح أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم الأربعاء لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه، وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، لإتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

للاستعلام عن الموافقات، الدخول للرابط أدناه

https://gaca.ps/index/show_report_4?fbclid=IwAR08oIEIzY5r67FfR9w555qggdb9KMPTSIDaepPpSTLz9AgiqA4SPNsV854

 

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