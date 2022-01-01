  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء 12 يناير 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال، التي شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

#المسجد الأقصى #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني ما زالت قائمة والاجتماعات ستكون منفصلة لخمسة فصائل

وثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل

تقرير رسمي يكشف عن تهديد خطير لمصر بسبب سد النهضة

أسعار صرف العملات

المحكمة العليا الاسرائيلية تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات

لوفيغارو: غموض وحرج في الرياض بعد “انفجار رالي داكار”

لماذا جامعة بيرزيت؟ عبد الله السعافين

الأخبار الرئيسية

مرفق الرابط .. الشيخ: حصلنا على لم شمل ألف فلسطيني في الضفة

الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و96 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مسؤول إسرائيلي : هذا ما ستفعله حماس لبنان خلال المواجهة المقبلة مع غزة ..

O87Vl

صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال

الرجوب: تعرضنا لضغوط للمشاركة في "ربيع حمد بن جاسم" وهذا ما نتمناه من"حماس"..(فيديو)

الاتصالات الفلسطينية