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"مقاومة الجدار" تنتزع أمرا بمنع إخلاء خمس عائلات أو هدم خيامها في خربة ابزيق

الأربعاء 12 يناير 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

انتزعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمرا احترازيا بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من إخلاء خمس عائلات من مساكنها في خربة ابزيق شمال طوباس، أو هدم خيامها.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في الهيئة عايد مرار، إن الأمر الاحترازي الذي تم الحصول عليه يخص العائلات الخمس التي تعرضت منشآتها للهدم أواخر شهر كانون الأول الماضي، كما تعرضت للإخلاء من مساكنها عدة مرات من قبل جيش الاحتلال، بهدف إجراء تدريبات في المنطقة.

ويُمنع جيش الاحتلال بموجب الأمر الاحترازي من إخلاء هذه العائلات من مساكنها، كما يُمنع أيضا من هدم أو الاستيلاء على الخيام التي أقاموها في المنطقة.

يذكر أن هذه العائلات عانت على مدار الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري جراء التدريبات المتواصلة لجيش الاحتلال على أراضيها، حيث تعرضت للطرد والإخلاء من مساكنها عدة مرات، إضافة لهدم خيامها ومنشآتها، وتدمير وإتلاف مئات الدونمات المزروعة بالمحاصيل البعلية في القرية.

#هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

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