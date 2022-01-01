عورتاني يفتتح الفصل الدراسي الثاني من بلدة عقربا جنوب نابلس

نابلس / سما /

افتتح وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، الفصل الدراسي الثاني، من بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقال الوزير عورتاني " نحن معكم اليوم في بداية الفصل الدراسي الثاني من بلدة عقربا، التي أوجعنا جميعا ما حدث لأهلها وفقدانها تسعة من أبنائها شهداء لقمة العيش".

وأضاف "موضوع تسرب الأطفال من المدارس والذهاب للعمل هنا وهناك أمر جلل، ونحن مستعدون للعمل من اجل الحفاظ على حق الطالب المقدس في التعليم، فمكانه في المدرسة وليس العمل، رغم الظروف الصعبة التي قد تضطر البعض للتسرب".

وأكد وزير التربية "انه سيتم التعاطي مع موضوع التسرب من المدارس بكل مسؤولية، والعمل على ابقاء المدرسة عنصر جذب واعادة الهبية والمحبة للتعليم"، موضحا أن غياب زملاء الطلبة عن مقاعد الدراسة أمر ثقيل بالنسبة لمسيرة التعليم.

وأضاف "التعليم في فلسطين مسيرة جَلَد ومقاومة وصبر، ورأس مال لشعبنا، ونتمنى من الجميع تجاوز الجرح بالثبات والاصرار والصمود، وما حدث يجب استخلاص العبر منه".

يذكر أن بلدة عقربا، فقدت تسعة من أبنائها في حادث سير مروع وقع عند بلدة فصائل شمال اريحا يوم الخميس الماضي، بينهم عدد من طلبة المدارس.