صور : بدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس قطاع غزة

غزة/ سما /

انتظمت الدراسة في مدارس محافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه جرى استقبال الطلبة من خلال تطبيق البروتوكول الصحي مثل فحص الحرارة والتعقيم والتباعد، وتنفيذ أنشطة ترحيبية متنوعة.

وأوضحت الوزارة أنها تطلق الفصل الثاني وفق خطة العودة الآمنة للدراسة حيث جرى تطهير وتنظيف شامل للمدارس خلال الأيام الماضية ووضع العديد من التعليمات والإجراءات الهادفة لخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز الكتب المدرسية لتوزيعها على الطلبة ووضع خطط أكاديمية لكيفية تنفيذ المناهج التعليمية.