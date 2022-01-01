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الاحتلال يصيب شابين ويعتقل سبعة آخرين في الخليل

الأربعاء 12 يناير 2022 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في منطقة جسر حلحول، شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على جسر حلحول أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان على جسر حلحول شمال الخليل، ما أدى الى إصابة الشاب مؤمن الأطرش (19 عاما) في قدمه، وشاب آخر نقل إلى إحدى مستشفيات المدينة للعلاج.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في مدينة الخليل وبلدتي يطا وحلحول.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت وسام نضال اسعيد، من مدينة الخليل، وانور محمد البو (20 عاما)، وعلي محمد ابو زلطة (18 عاما)، ومالك مصطفي جحشن من بلدة حلحول، وعبد الله محمود مخامرة، ويوسف شحادة الجندي، وعلي احمد النجار من بلدة يطا.

#الخليل #الاحتلال

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