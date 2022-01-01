رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الفلسطينية "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى، خبر اجتماع الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي واتفاقهما على تنسيق المواقف والخطوات القادمة.

كما ركزت الصحف، على الوضع الصحي الخطير للأسير أبو حميد، ومنع محاميه وعائلته من زيارته، وإصابة العشرات خلال مواجهات اندلعت في عدة محافظات.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس يجتمع مع نظيره المصري ويتفقان على تنسيق المواقف والخطوات القادمة

-الأسير أبو حميد في وضع صحي خطير والاحتلال يمنع محاميه وعائلته من زيارته

-الشيخ: الإعلان اليوم عن ألف اسم للحاصلين على الهوية الفلسطينية في الضفة

-"العليا" الإسرائيلية تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات فلسطينية

-إصابات شمال البيرة وعائلة الأسير محمد ياسين: ما حصل قرب "حلميش" حادث وابننا يعاني من اضطرابات صحية ونفسية

-فوضى أمنية يفتعلها الاحتلال بواسطة "مركزي الأمن بالمستوطنات"

-الاحتلال يحاول استعادة نموذج "روابط القرى" في القدس

-6 وفيات بـ"كورونا" وتسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

-عون وبري وبو حبيب يستقبلون وفد "مركزية" فتح برئاسة الرجوب

-قرار بتصعيد النضال لمواجهة الهجمة على أراضي النقع في النقب

-"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

-"الصحة العالمية": محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار

* "الأيام":

- قمة عباس- السيسي: دعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني والتنسيق المكثف

-إصابة العشرات في مواجهات البيرة وأبو ديس

-جرافات الاحتلال تجرف 40 دونما في بتير

-الاحتلال يعتقل شابا بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية بالقدس

-اليوم.. الإعلان عن ألف اسم للحاصلين على الهوية الفلسطينية

-مستوطنون ينفذون حفريات جديدة على مدخل الحرم الإبراهيمي

-الاحتلال يمنع عائلة الأسير أبو حميد ومحاميه من زيارته ووقفات تضامن وإسناد في محافظات عدة

-"كورونا": 6 وفيات ورصد 431 إصابة وتسجيل 185 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

-تسجيل 8 إصابات "كورورنا" بين الأسرى في سجن "ريمون"

-الرجوب لعون: الوجود الفلسطيني كان وسيبقى عنصر استقرار

-"العليا" الإسرائيلية ترفض تجميد هدم منزل الشهيد أبو شخيدم

-"العليا" الإسرائيلية تمنع وزيرة الداخلية من منع لم شمل العائلات الفلسطينية

-النقب: اعتقالات وإصابات خلال مداهمة الشرطة الإسرائيلية قرى لقمع احتجاجات

-إسرائيل تسجل حصيلة الإصابات اليومية والأعلى منذ بدء "كورونا": 41.154 إصابة

* "القدس":

-الرئيس يطلع السيسي على آخر التطورات

-الأسير أبو حميد في غيبوبة وموصول بأجهزة التنفس

-دهس جندي قرب رام الله ومواجهات

-اقتحامات للمستوطنين وإصابة صحفي شمال نابلس

-بطريركية الروم الأرثوذكس وعائلة الدجاني تقودان المعركة ضد المستوطنين

-6 وفيات بكورونا و185 إصابة بالمتحور في الضفة والقطاع

-المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: لا مانع من إخلاء عائلة سمرين من منزلها في سلوان

-الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب يلتقيان وفدا من "فتح" برئاسة الرجوب

-عشرات المستوطنين يستبيحون المسجد الأقصى

-حصول فلسطينيين في غزة على وضع قانوني بعد سنوات من "التيه"