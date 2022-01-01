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بالأسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة

الأربعاء 12 يناير 2022 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

و اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

. محمد طاهر الشلبي- السيلة الحارثية غربي جنين

2. عمرو نور طحاينة- السيلة الحارثية

3. نصر درويش- القدس

4. ماجد درويش- القدس.

٥. محمد جمال الشولي/عصيرة الشمالية قرب نابلس

٦. عمار محمد الشولي- عصيرة الشمالية

٧. علي محمد ابو زلطة- حلحول شمال الخليل

٨. أنور محمد البو- حلحول

٩. مالك مصطفى جحشن- حلحول

١٠. المصاب مؤمن يوسف الأطرش- الخليل

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