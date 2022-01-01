بالأسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة

رام الله / سما /
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
و اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.
وفيما يلي أسماء المعتقلين:
. محمد طاهر الشلبي- السيلة الحارثية غربي جنين
2. عمرو نور طحاينة- السيلة الحارثية
3. نصر درويش- القدس
4. ماجد درويش- القدس.
٥. محمد جمال الشولي/عصيرة الشمالية قرب نابلس
٦. عمار محمد الشولي- عصيرة الشمالية
٧. علي محمد ابو زلطة- حلحول شمال الخليل
٨. أنور محمد البو- حلحول
٩. مالك مصطفى جحشن- حلحول
١٠. المصاب مؤمن يوسف الأطرش- الخليل