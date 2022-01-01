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وثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل

الثلاثاء 11 يناير 2022 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل



واشنطن /سما/

كتب عضوان جمهوريان في الكونغرس في رسالة إلى وزير الصحة والخدمات الإنسانية، كزافييه بيسيرا، اليوم الثلاثاء، إن وثائق صدرت حديثا تكشف إخفاء كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض معلومات عن الأصول المعملية لجائحة "كوفيد-19".

وقال النائبان بمجلس النواب جيمس كومر وجيم جوردان في رسالة نشراها عبر "تويتر": "لقد أصدرنا رسائل بريد إلكتروني لم نرها من قبل، تظهر أن الدكتور أنتوني فاوتشي، ربما أخفى معلومات حول فيروس كورونا من مختبر ووهان".

وأضاف أن فاوتشي الذي يقود المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قلل عن عمد من نظرية تسرب الفيروس من المختبر، متابعين: "نريد إخضاع فاوتشي للقسم (استجوابه)، حان الوقت للحصول على الإجابات".

كشفت مقتطفات من رسائل البريد الإلكتروني أن الدكتور فاوتشي حُذر من أمرين؛ احتمالية تسرب الفيروس من معهد ووهان لعلم الفيروسات، واحتمال أن يكون الفيروس خضع للتلاعب المتعمد.

وكتب عضوا مجلس النواب: "من الضروري أن نحقق في ما إذا كانت هذه المعلومات نقلت إلى بقية الحكومة وما إذا كانت المعلومات ستغير استجابة الولايات المتحدة للوباء". وطلبا إجراء مقابلة رسمية مع فاوتشي لمناقشة المعلومات.          سبوتينك

#الولايات المتحدة #الحزب الجمهوري #فيروس كورونا

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