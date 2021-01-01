  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير: مقتل 31 مجندا إسرائيليا العام الماضي بينهم 11 حالة انتحار

الثلاثاء 11 يناير 2022 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: مقتل 31 مجندا إسرائيليا العام الماضي بينهم 11 حالة انتحار



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الجيش الإسرائيلي عقد يوم الأحد إيجازا حول ملخص الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي عام 2021، كشف فيه عن مقتل 31 مجندا إسرائيليا بينهم 11 حالة انتحار.

وقال العميد يورام كنافو: "لدينا التزام عميق بإعادة الجميع إلى منازلهم بأمان، ندرس كل حالة ونحقق في كل حالة"، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي في عام 2021، بلغ 31، 11 منهم مشتبه في الانتحار، و10 في حوادث الطرق، ستة من الأمراض، واثنان من حوادث أخرى.

وأضاف: "معظم ضحايا الجيش في عام 2021 كانت بسبب المرض، و11 منهم أصيبوا بفيروس كورونا".

وعن كثرة حالات الانتحار، قال: "هنا يوجد اتجاه للاستقرار، بعد سنوات من عشرات الحالات"، مبينا أن "من بين الحالات الـ11 ثلاثة من الجالية الأثيوبية".

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"نيويورك تايمز" تكشف عن أعمال "تعذيب" تعرض لها ولي عهد السعودية السابق ومكان وجوده

مصر .. الداخلية تصدر قرارا بشأن 3 فلسطينيين

آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته وهذا ما قاله عن كورونا

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

قاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: "اخرج من بيتك مبكرا"

زلزال يضرب قبرص ويشعر به سكان فلسطين

صحيفة: دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني ما زالت قائمة والاجتماعات ستكون منفصلة لخمسة فصائل

الأخبار الرئيسية

الرئيس والسيسي

السيسي يؤكد لأبو مازن دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام

ابو مرزوق: مستعدون للعمل على إنهاء الانقسام.. وفتح رفضت دعوة روسية لإجراء حوار جديد

487774

إعلام إسرائيلي: إيران تكشف "قصة غير مروية" عن تسليح فلسطينيين في غزة

Gv37y

مستشفى النجاح يوضح حقيقة ما جرى مع الطفل سليم النواتي من قطاع غزة

20220111060822

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رام الله واعتقال المنفذ

الاتصالات الفلسطينية