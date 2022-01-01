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بينيت ينفي الحاجة إلى إغلاق عام جديد: علينا إدارة هذا التسونامي

الثلاثاء 11 يناير 2022 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت ينفي الحاجة إلى إغلاق عام جديد: علينا إدارة هذا التسونامي



القدس المحتلة / سما /

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، الحاجة إلى فرض إغلاق عام جديد، وذلك رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بينيت خلال مؤتمر صحافي إن "الاقتصاد يجب أن يبقى مفتوحا.. لا أريد أن يفقد الناس أماكن عملهم ولا أريد أن أرى الشركات تغلق".

ودعا الناس للعمل من المنزل "قدر الإمكان"، مشيرا إلى أن "الدولة ستمول أيام الحجر الصحي، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص".

واعتبر بينيت أن "عمليات الإغلاق لا تجدي نفعا"، مضيفا: "لقد رأينا أن دولا أخرى فرضت إجراءات قاسية مثل هولندا التي فرضت إغلاقا تاما، لكنه لم يساعد. علينا إدارة هذا التسونامي".

وقررت وزارة الصحة الاسرائيلية تقليص عدد أيام الحجر الصحي المفروض على المصابين بفيروس كورونا إلى 7 بدلا من 10، وذلك شرط ألا تظهر أعراض المرض على المحجور خلال الأيام الثلاثة الأخيرة للحجر.

كما قرر الجيش الإسرائيلي، وقف التدريبات الاحتياطية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلن يوم أمس الاثنين إصابة اثنين من كبار الجنرالات بالفيروس.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينيت #اسرائيل #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

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