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اللجنة التوجيهية لعرب النقب تعلن تصعيد خطواتها النضالية ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية

الثلاثاء 11 يناير 2022 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة التوجيهية لعرب النقب تعلن تصعيد خطواتها النضالية ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أعلنت اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، اليوم الثلاثاء، نيتها تصعيد خطواتها النضالية ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ موسع عقدته اللجنة في قرية الأطرش بمنطقة النقب داخل أراضي عام 48، ناقشت فيه الهجمة الشرسة التي شنتها السلطات الإسرائيلية على القرى مسلوبة الاعتراف وخاصة قرية الأطرش، التي تواجه مؤخرا مخططا لتهجير أهلها والهيمنة على أراضيها.

وقد عقدت اللجنة الاجتماع عقب التصعيد الذي شهده النقب اليوم، حيث اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المواطنين بالرصاص الحي والقنابل الصوتية واعتقلت أكثر من 20 مواطنا بينهم نساء وأطفال، عقب محاولتهم التصدي لتجريف أراضيهم والسيطرة عليها.

وقالت اللجنة إنها ستصعد من خطواتها النضالية في الأيام المقبلة إلى حين وقف انتهاكات السلطات الإسرائيلية لأراضي قرى النقب العربية، ودعت الجماهير للتواجد في أرض "نقع بئر السبع" صباح غد الأربعاء، والمشاركة في المظاهرة القطرية التي ستقام على مفترق سعوة يوم الخميس المقبل.

#اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب #السلطات الإسرائيلية #الانتهاكات الإسرائيلية

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