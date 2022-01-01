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وزارة الإعلام تكرّم الشاعر السوداني

الثلاثاء 11 يناير 2022 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الإعلام تكرّم الشاعر السوداني



رام الله / سما /

 كرّمت وزارة الإعلام، ممثلةً بوكيل الوزارة الشاعر والإعلامي يوسف المحمود، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، لتعيينه نائبًا لرئيس التجمع في الشؤون الدولية والعلاقة مع اتحادات وروابط الكتّاب في العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وجرى التكريم في مقر الاتحاد برام الله، بحضور عدد من موظفي الوزارة والكتّاب والأدباء.

وأشاد المحمود بهذا الإنجاز كأول اتحاد كتّاب عربي ينضم إلى المنظمة الدولية، كما أكد على دور الشاعر السوداني في ترسيخ الثقافة الوطنية الفلسطينية على امتداد الخارطة العريضة لمحبي فلسطين، ودوره في مواجهة رواية النقيض الاحتلالي المزيفة.

من جهته، شكر السوداني وزارة الإعلام ووكيلها الشاعر يوسف المحمود على هذه اللفتة المقدّرة، والتي تعبّر عن دور الإعلام الوطني في نشر الثقافة ودعم المبدعين.

واستعرض السوداني الحالة الثقافية، والأدبية، وأهمية تمتين العلاقة مع الثقافات في العالم وخاصة الثقافة في روسيا، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية إبداعيًا .

كما تطرق السوداني إلى جائزة الشاعر العريق الدكتور عبد الله عيسى والذي حصل على وسام الريشة الذهبية وعضوية الأكاديمية الروسية وتقليده بوسام العمل المجيد والمشرّف في مجال الشعر، معتبرًا هذا إنجازًا مميزًا لفلسطين والثقافة الوطنية.

#وزارة الإعلام #لإعلامي يوسف المحمود #الشاعر مراد السوداني

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