ابو مرزوق: مستعدون للعمل على إنهاء الانقسام.. وفتح رفضت دعوة روسية لإجراء حوار جديد

غزة / سما /

كشف مسؤول مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق مساء اليوم الثلاثاء عن أن روسيا وجهت دعوة إلى حركته وحركة فتح لإجراء حوار جديد في سبيل تحقيق المصالحة، إلا أن فتح لم تقبل الدعوة الروسية.

وشدد أبو مرزوق خلال لقاء مع فضائية "الأقصى" مساء اليوم على أننا "مستعدون للعمل على إنهاء الانقسام مع جميع الأطراف وإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة".

وقال "لم نرفض يوما أي دعوة لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الحفاظ على الثوابت الفلسطينية".

كما أكد أبو مرزوق على أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات الفلسطينية على مقاس تنظيم بعينه كما تريد حركة فتح".

ودعا حركة فتح إلى مراجعة مواقفها السياسية والتوقف عن محاولات التفرد والإقصاء.

وأكد أبو مرزوق أنهم سيواصلون التمسك بمبادئنا والاستمرار بالنضال حتى تحقيق الحرية لشعبنا.

وأوضح أن الحالة الطبيعية في الضفة هي أن يثور شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال ومستوطنيه، فلا يمكن أن يستقر الشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال جاثماً على أرضه ويدنس مقدساته.