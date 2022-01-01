  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو مرزوق: مستعدون للعمل على إنهاء الانقسام.. وفتح رفضت دعوة روسية لإجراء حوار جديد

الثلاثاء 11 يناير 2022 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق: مستعدون للعمل على إنهاء الانقسام.. وفتح رفضت دعوة روسية لإجراء حوار جديد



غزة / سما /

كشف مسؤول مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق مساء اليوم الثلاثاء عن أن روسيا وجهت دعوة إلى حركته وحركة فتح لإجراء حوار جديد في سبيل تحقيق المصالحة، إلا أن فتح لم تقبل الدعوة الروسية.

وشدد أبو مرزوق خلال لقاء مع فضائية "الأقصى" مساء اليوم على أننا "مستعدون للعمل على إنهاء الانقسام مع جميع الأطراف وإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة".

وقال "لم نرفض يوما أي دعوة لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس الحفاظ على الثوابت الفلسطينية".

كما أكد أبو مرزوق على أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات الفلسطينية على مقاس تنظيم بعينه كما تريد حركة فتح".

ودعا حركة فتح إلى مراجعة مواقفها السياسية والتوقف عن محاولات التفرد والإقصاء.

وأكد أبو مرزوق أنهم سيواصلون التمسك بمبادئنا والاستمرار بالنضال حتى تحقيق الحرية لشعبنا.

وأوضح أن الحالة الطبيعية في الضفة هي أن يثور شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال ومستوطنيه، فلا يمكن أن يستقر الشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال جاثماً على أرضه ويدنس مقدساته.

#حركة حماس #موسى ابو مرزوق #حركة فتح #المصالحة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"نيويورك تايمز" تكشف عن أعمال "تعذيب" تعرض لها ولي عهد السعودية السابق ومكان وجوده

مصر .. الداخلية تصدر قرارا بشأن 3 فلسطينيين

آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته وهذا ما قاله عن كورونا

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

قاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: "اخرج من بيتك مبكرا"

زلزال يضرب قبرص ويشعر به سكان فلسطين

صحيفة: دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني ما زالت قائمة والاجتماعات ستكون منفصلة لخمسة فصائل

الأخبار الرئيسية

487774

إعلام إسرائيلي: إيران تكشف "قصة غير مروية" عن تسليح فلسطينيين في غزة

Gv37y

مستشفى النجاح يوضح حقيقة ما جرى مع الطفل سليم النواتي من قطاع غزة

20220111060822

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رام الله واعتقال المنفذ

أبو حسنة يتحدث عن مستجدات ملف متضرري العدوان الاخير: 60 مليون دولار لتمويل البيوت المدمرة

رسالة عاجلة للصليب الاحمر بشأن الأسير ابو حميد: يعاني من حالة صحية حرجة

الاتصالات الفلسطينية