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الرجوب للرئيس اللبناني: القيادة الفلسطينية تعمل على ثلاثة مسارات لاستعادة حقوق شعبنا

الثلاثاء 11 يناير 2022 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب للرئيس اللبناني: القيادة الفلسطينية تعمل على ثلاثة مسارات لاستعادة حقوق شعبنا



بيروت /سما/

 استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، وفدا من اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة أمين سر اللجنة الفريق جبريل الرجوب، وضم أعضاء اللجنة روحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.

ونقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس وشعبنا لأخيه الرئيس ميشال عون والشعب اللبناني الشقيق، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة إلى الرئيس عون والشعب اللبناني تؤكد أن الوجود الفلسطيني في لبنان كان وسيبقى عنصر استقرار على أرضه، وتعبّر عن امتنان الشعب الفلسطيني لحسن الضيافة التي يلقاها في لبنان.

وأطلع الرجوب الرئيس اللبناني على تطورات الأوضاع في فلسطين، وسعي القيادة إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية في مختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والجغرافية.

وأكد الرجوب أن القيادة الفلسطينية تعمل على ثلاثة مسارات مختلفة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، هي مسار المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ومسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومسار تطوير المقاومة الشعبية.

بدوره، أعرب الرئيس عون عن تقديره لمساعي القيادة الفلسطينية في تعزيز وحدة الصف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، مؤكدًا وقوف لبنان الدائم إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة لفلسطينيي الشتات، وحقه بقيام دولته المستقلة.

ولفت الرئيس عون إلى أنه حمل على الدوام القضية الفلسطينية في المواقف التي اتخذها في المحافل الدولية والإقليمية، وسيظل مؤمنًا بعدالة هذه القضية ووجوب عيش الشعب الفلسطيني بسلام في دولته المستقلة.

#حبريل الرجوب #حركة فتح #الرئيس اللبناني #لبنان #ميشال عون

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