الاحتلال يعتقل شابا شمال رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب (30 عامًا) بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس، مشيرةً إلى أن الشاب ينحدر من إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى قرى بني زيد الغربية ومحافظة سلفيت، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، كما نصبت حاجزا عسكريا قرب بلدة بيرزيت، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة بالمكان.