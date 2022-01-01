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الاحتلال يعتقل شابا شمال رام الله

الثلاثاء 11 يناير 2022 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا شمال رام الله



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب (30 عامًا) بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس، مشيرةً إلى أن الشاب ينحدر من إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى قرى بني زيد الغربية ومحافظة سلفيت، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، كما نصبت حاجزا عسكريا قرب بلدة بيرزيت، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة بالمكان.

#قوات الاحتلال #اعتقال

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