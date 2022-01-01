شركة الكهرباء تدعو المواطنين إلى التقنين والترشيد في استخدام التيار

غزة / سما /

قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، اليوم الثلاثاء، إن هناك عجزًا كبيرًا في جدول توزيع الكهرباء، وخاصة بالتزامن مع المنخفضات الجوية، منوهًا إلى، أن نسبة العجز تصل إلى ساعتين في جدول التوزيع.

ودعا ثابت في حديث لإذاعة القدس المواطنين إلى التقنين والترشيد في استخدام الكهرباء داخل البيوت وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل متزامن، كما دعا إلى استبدال الأجهزة الكهربائية بأجهزة تعمل على طاقة بديلة قدر المستطاع.

وذكر ثابت أن هناك أعمال صيانة في قاطعين رئيسين يغذيان محافظة خانيونس، منوهًا على، أن الأعطال في خطوط التغذية شيء طبيعي.

وأضاف" أعمال الصيانة تعمل على قطع التيار الكهربائي عن المحافظة المستهدفة، ونحاول تعويضهم بساعات القطع".

وأشار ثابت إلى، توجه استراتيجي لدى شركة الكهرباء بتركيب عدادات ذكية لكافة البيوت، لافتًا إلى، ان ذلك ضمن مشروع سيستمر خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى، أنه سيتم تركيب 50 ألف عداد العام الحالي.