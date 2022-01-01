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اتهام ضابطة إسرائيلية بالاعتداء على فلسطينية وخلع حجابها بالقدس

الثلاثاء 11 يناير 2022 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام ضابطة إسرائيلية بالاعتداء على فلسطينية وخلع حجابها بالقدس



القدس المحتلة / سما /

قدمت دائرة المباحث الشرطية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام أمام محكمة الصلح في القدس ضد ضابطة شرطة من ما يسمى قوات حرس الحدود بتهمة الاعتداء على شابة فلسطينية في باب العامود بالبلدة القديمة قبل نحو شهرين.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن الضابطة اتهمت بارتكاب جريمة الاعتداء والتخريب وعرقلة سير العدالة، حيث اتهمت بقطع الطريق أمام الشابة ودفعتها إلى الأرض قبل أن تخلع حجابها، وذلك بعد شجار مع شقيقها الذي حاولت أن تدافع عنه حينها.

وتبين من لائحة الاتهام أن الشرطة قامت بشد شعر الفلسطينية وضربها خلف أذنها، قبل أن تقتادتها مقيدة اليدين إلى مركز للشرطة قريب وحاولت مجددًا الاعتداء عليها، واحتجزتها تلك الليلة، وكتبت محضر مزور في الواقعة وادعت خلاله أن الشابة خدشتها ودفعتها.

#الشرطة الاسرائيلية #الاعتداءات الاسرائيلية #الفلسطينيين

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