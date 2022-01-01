تقرير: الجيش الإسرائيلي يُطور برنامجًا لدمج الجنود المقاتلين والمحاربين القدامى

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن مركز بحث الشركات الناشئة الوطني، ومدير الحياة المهنية في الجيش الإسرائيلي، يخططون بالتعاون مع شركة "سايموتف" للتكنولوجيا، لإطلاق برنامج "Data4s" في الربع الأخير من عام 2022، وهو برنامج يهدف إلى تدريب الجنود المقاتلين وإدماجهم إلى جانب المحاربين القدامى في مجال صناعة التكنولوجيا الفائقة.



وجاء في تقرير نشرته الصحيفة، الأحد 9 يناير 2022، أن البرنامج التدريبي يستهدف عددًا من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، ويسعى إلى توفير فرص متكافئة للشباب الإسرائيليين الذين لم يتمكنوا في السابق من الحصول على تدريب متخصص.



كما يتضمن البرنامج تدريبًا تقنيًا شاملاً وحديثًا مصممًا خصيصًا لاحتياجات صناعة التكنولوجيا الفائقة وورش عمل لتحسين المهارات "الناعمة" مثل كتابة السيرة الذاتية وبناء ملف تعريف "LinkedIn" و"Git" وإنشاء شبكة من جهات الاتصال وغيرها من المهارات الأخرى.



وأوضحت الصحيفة أن برنامج "Data4s" سيستمر لمدة أربعة أشهر تقريبًا، وبحلول نهاية الشهر الأول سيتم اختيار 40 مشاركًا متميزًا للانتقال إلى البرنامج التدريبي.



وسوف يحصل المشاركون بعد اجتياز مرحلة التأهيل على منحة البرنامج وجهاز كمبيوتر شخصي جديد وإرشادات من قبل كبار المتخصصين في مجال الهايتك.



وقالت الصحيفة: إن "المعلومات هي واحدة من أكثر الموارد قيمة في أي منظمة".



وأضافت أن "محللي البيانات وعلماء البيانات على حد سواء، هم أشخاص محوريون في قدرة أي مؤسسة على استخراج معلومات قيمة من ثروة البيانات التي تمتلكها، مما سيؤثر على إستراتيجيتها التنظيمية وتحسين أدائها في كل الجوانب"؛ بحسب ما ذكره ماتي زويغ الرئيس التنفيذي لشركة "Scale-Up Velocity".



"هذه واحدة من أكثر الوظائف المطلوبة في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، لذلك نحن بحاجة إلى تدريب محللين أقوياء لمعالجة النقص المتزايد"؛ وفق الصحيفة.



وقال فيتال ميناجد مدير الموارد البشرية العالمي في شركة سايموتف للتكنولوجيا: "ليس لدينا شك في أن هناك العديد من المواهب التي لا تخضع لرادارات التوظيف لدينا اليوم، ونرى فرصة رائعة في تجنيد الأشخاص الموهوبين في علوم الحاسوب الذين اختاروا الخدمة في الوحدات القتالية".



وأضاف: "الجنود المقاتلون هم مجموعة من الشباب المليئين بالحماس وهم يدركون ما يجب أن يقدموه لأنفسهم ومستعدون لبذل جهود كبيرة. هؤلاء هم بالضبط الأشخاص الذين نود العمل معهم. وفيما يتعلق بالمعرفة التكنولوجية، سنعلمهم ونثق في استثماراتهم ودوافعهم لسد الثغرات الموجودة"؛ على حد قوله.



ومن الجديد ذكره أن شركة سكيل أب فيلوسيتي -Scale-Up Velocity المنبثقة عن مركز بحث الشركات الناشئة الوطني في إسرائيل Start-Up Nation Central، هي شركة منفعة عامة تعمل في مجال تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة من خلال توفير حلول للتحديات التي تواجهها في مجال رأس المال البشري. أما شركة سايموتف للتكنولوجيا-CYMOTIVE Technologies فهي شركة تعمل في مجال تقديم حلول حماية التنقل الذكي الشامل من التهديدات السيبرانية.