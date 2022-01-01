وكيل وزارة العدل أحمد الحتة يستقبل وفداً عن "حشد"

غزة / سما /

أشاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بالمؤسسات الحقوقية الوطنية، مشددًا على أهمية دورها الوطني والتاريخي بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد الحتة في كلمته لوفد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وعلى رأسها رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي على أن مجالات التقاطع والتعاون بين الوزارة والهيئة الدولية هي ذات مساحة كبيرة ومتعددة الاتجاهات، وتصب جميعها في مصلحة الشعب الفلسطيني.

كما تطرق إلى أهمية التحرك بشكل جماعي لفضح جرائم الاحتلال، ومحاسبته على الانتهاكات التي يرتكبها بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الأصيلة.

وقال "هي بالمناسبة انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان بشكل أساسي، وبحقوق الشعب الفلسطيني كافة، بدءاً من الحق بالحياة وليس انتهاءً بحق التصرف بالموارد الطبيعية كالبيئة والمياه وغيرها، والتي يحرم الاحتلال الشعب الفلسطيني من التمتع أو التصرف بها بحرية".

كما أكد الحتة على ضرورة فتح الباب لمزيد من التنسيق والتعاون وتنويع آليات التدخل وتمثيل الضحايا، وهو ما من شأنه التأثير على الاحتلال، وتسريع تقديم قادته ومجرميه أمام القضاء الدولي.

من جانبه؛ أكد عبد العاطي على أن الهيئة الدولية جاهزة لتطوير التعاون والمساندة لوزارة العدل سواء على الصعيد الدولي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو على الصعيد المحلي لتطوير حالة العدالة داخل المجتمع الفلسطيني.

كما أكد على أن الهيئة على استعداد دائم للتعاون مع وزارة العدل، لتقديم المقترحات التي تساهم في رسم السياسات والاستراتيجيات الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم الحقوق والثوابت الوطنية.