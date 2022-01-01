لجان المقاومة تبارك عملية الدهس البطولية قرب رام الله

غزة / سما /

باركت لجان المقاومة في فلسطين، مساء الثلاثاء، عملية الدهس الفدائية البطولية قرب مغتصبة "حلميش" المقامة على أراض رام الله بالضفة الغربية.

وشددت لجان المقاومة في بيان صحفي على أن هذه العملية تؤكد تجذر المقاومة والتضحية في نفوس وقلوب ابناء شعبنا من اجل التحرير والعودة وكنس المحتل عن ارضنا.

وقالت إن "عملية الدهس قرب مغتصبة حلميش ردا طبيعياً على جرائم العدو الصهيوني المتصاعدة في النقب والقدس وتصاعد جرائم العدوبحق الاسرى في سجونه الظالمة".

ودعت شبابنا الثائر ومقاومينا الأبطال في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة بكافة أشكالها في وجه العدو الصهيوني المجرم.

وتوجهت لجان المقاومة، بالتحية الى الفدائي البطل منفذ عملية الدهس البطولية قرب مغتصبة "حلميش"، داعية كافة ابناء شعبنا الى الاقتداء به.