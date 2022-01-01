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الشعبية تشيد بعملية الدهس البطولية شمال غرب رام الله

الثلاثاء 11 يناير 2022 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تشيد بعملية الدهس البطولية شمال غرب رام الله



غزة / سما /

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية الدهس البطولية التي نفذها أحد الشباب الثائر في الضفة وتعرض على اثرها للإصابة والاعتقال، والتي وقعت مساء اليوم غرب مدينة رام الله في مُغتصبة (حلميش)، وأدّت إلى إصابة جندي صهيوني بجروح متوسطة.

وأكدت الجبهة الشعبية أن هذه العملية توجه رسائل قوية للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية بأن الشعب الفلسطيني مُصّمٌ على التصدي له والرد على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

وجددت الجبهة تأكيدها على ضرورة استثمار حراك شعبنا في جميع مدن الضفة لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال والمقاومة باعتبارها طريق الشعب الفلسطيني للوحدة والتحرير والعودة.

#الجبهة الشعبية

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