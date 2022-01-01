اصدار جديد للناقد الادبي رائد الحواري

رام الله / سما /

صدر عن دار الفاروق للثقافة والنشر مؤخراً كتاب “إضاءات على أعمال الشاعرين منصور الريكان وعبود الجابري” للناقد الفلسطيني رائد الحواري.

ويقع الكتاب في 177 صفحة من القطع المتوسط، موزعة على قسمين، اختص أولها بمقالات تتناول نصوصاً للشاعر منصور الريكان، وعددها 14 قراءة، والآخر يتناول نصوصا للشاعر عبود الجابري وعددها 15 قراءة، وتصدّر كل قسم سيرة أدبية مختصرة لكلا الشاعرين.

ومنصور الريكان وعبود الجابري شاعران عراقيان، تعرف إليهما الكاتب الحواري عن طريق الإنترنت والفيسبوك، فأخذ بتتبع أشعارهما ويكتب فيها هذه الإضاءات، لتنشر ضمن كتاب.

ولا تحكم المناهج النقدية الأكاديمية هذه القراءات، ولذلك فقد جاءت هذه القراءات انطباعية في تناولها للنصوص الشعرية، ووظف الحواري مخزونه المعرفي وذائقته الفنية في تناول النص والإضاءة على مضامينه وألفاظه.

وتنوعت تلك الإضاءات في تناولها بين النصوص المنفردة والدواوين الشعرية.