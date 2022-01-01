مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب نابلس

نابلس / سما /

هاجم مستوطنون الثلاثاء المركبات الفلسطينية على الطريق التي تربط محافظة نابلس بمحافظتي جنين وطولكرم واعتدوا عليها بالرشق بالحجارة.

وقال رئيس مجلس قروي سبسطية محمد عازم أن مستوطنين تجمهروا عند البوابة الحديدية المقامة على شارع نابلس جنين قرب مستوطنة “شافي شمرون”، واعتدوا على المركبات الفلسطينية بوجود قوات الاحتلال.

وأوضح أن المستوطنين استهدفوا بالحجارة المركبات الفلسطينية المتجهة نحو الطريق البديلة وهي طريق الناقورة والمسعودية، ما أدى لتحطم زجاج عدد من المركبات.

يذكر أن الاحتلال يغلق بوابة شارع نابلس جنين منذ 13 يوما، وتضطر المركبات لاستخدام طرق فرعية بديلة.

كما هاجم المستوطنون المركبات المارة قرب مدخل مستوطنة “شافي شمرون” على طريق نابلس طولكرم، ورشقوها بالحجارة، وأصيب الصحفي خليل ابو عرب بحجر بكتفه ونقل للمستشفى للعلاج.