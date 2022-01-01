قوات الاحتلال تجرف اراضي وتهدم خيمة وجدران وبئر في بيت جالا وبتير

بيت لحم / سما /

اقدمت جرافات الاحتلال اليوم على تجريف مساحات واسعة من الاراضي وهدم منشآت في كل من مدينة بيت جالا وبلدة بتير الى الغرب من بيت لحم.

وقال نشطاء ان جرافات الاحتلال وتحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال على هدم خيمة في اراضي بوادي المخرور تعود لافراد من عائلة قيسية والتي نصبوها في اعقاب قيام قوات الاحتلال بهدم مطعم قبل عدة سنوات حيث يصر اصحابه على اقامة الخيمة احتجاجا على عملية الهدم، وهذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها هدم الخيمة، كما جرفت قوات الاحتلال اراضي في محيطها وذلك على ما يبدو بهدف شق شارع وتغيير معالم الارض لا سيما وان مستوطنا نصب قبل عدة سنوات بركسات لتربية الدواجن في الموقع المجاور وتقوم قوات الاحتلال بحمايته، ويتحسب المواطنون من اقدام قوات الاحتلال والمستوطنين من تحويل ذلك الى بؤرة استيطانية وسط نحو ثلاثة الاف دونم تعود للمواطنين وتمتد من بيت جالا وحتى الخضر وبتير غربا.

وفِي بتير غرب بيت لحم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات منطقة القصير، وقامت بتجريف أراضي زراعية وجدرانا استنادية وبئر للمياه تعود لعدد من العائلات في البلدة.حيث افيد أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات كبيرة اقتحمت منطقة القصير والخمار، وشرعت بتجريف أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بنحو 40 دونما، وهدم جدران استنادية وخزان للمياه.

كما اقتلعت عددا من أشتال الزيتون واللوزيات، تعود لمواطنين من عائلة عسيلة وعوينة، كما جرفت طريقا تمر من وسط أرض المواطن محمد فهد عوينة، للوصول الى الأراضي الزراعية التي يجري تجريفها.