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فلسطين والمجر تبحثان سبل تعزيز التعاون في قضايا المياه

الثلاثاء 11 يناير 2022 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين والمجر تبحثان سبل تعزيز التعاون في قضايا المياه



رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع السفير المجري لدى فلسطين تشابا رادا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في قضايا المياه والصرف الصحي والمجالات الريادية والأكاديمية، خلال لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، في مقر سلطة المياه برام الله.

وقالت سلطة المياه في بيان صدر عنها، إن هذا اللقاء يأتي استكمالا لما تم التوافق عليه خلال مشاركة غنيم في قمة المياه الأخيرة التي عقدت في العاصمة المجرية بودابست خلال شهر كانون الأول الماضي.

واعتبر الطرفان أن التعاون الحالي في هذه المجالات وما يصاحبه من تبادل للخبرات يساهم في فتح آفاق جديدة تعمل على تطوير قطاع المياه ورفده بتجارب فنية وعلمية.

وأكد غنيم أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي في المجالات المتعلقة بالمياه لإيجاد حلول عملية وفنية تساهم في الحفاظ على المصادر المائية وتطويرها، وكذلك فتح آفاق جديدة تتواءم مع التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.

كما لفت إلى أهمية استكمال تنفيذ العمل بالخطط والبرامج التي تضمنتها مذكرة التعاون المشتركة بين الطرفين، حيث تم وضع إطار زمني لتنفيذ القضايا المدرجة فيها. وفي هذا الجانب، أوضح رادا أن وفدا مجريا متخصصا سيزور فلسطين قريبا لمتابعة خطة العمل وتطبيق البرامج المتفق عليها سابقا في مذكرة التفاهم.

وأشاد غنيم بدور المجر في قمة المياه التي ركزت على دعم وإبراز قضايا المياه على المستوى الدولي، وطرح التحديات التي تواجه العالم في المياه، حيث باتت إحدى المنابر الدولية المهمة التي تساهم في تسليط الضوء على قضية المياه الفلسطينية.

بدوره، رحب السفير المجري بالمؤتمر العربي الرابع للمياه والذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة بتنظيم من دولة فلسطين، مؤكدا اهتمامهم بمشاركة الخبراء وشركات المياه المجرية المتخصصة بالمياه في المؤتمر.

وعبر رادا عن تقديره للجهود التي تبذلها سلطة المياه في ظل التحديات القائمة، مؤكدا أن بلاده لديها العديد من التجارب، والتي من الممكن الاستفادة منها في المجال المائي.

واتفق الطرفان، في ختام اللقاء، على أن تواصل الطواقم الفنية متابعة اللقاءات لتنفيذ الجوانب التي تم التوافق عليها في إطار الاتفاقية الموقّعة بين البلدين.

#سلطة المياه #مازن غنيم #فلسطين #المجر

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