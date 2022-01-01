لص يسرق 30 سيدة في الخليل بعد تطهير مصاغهن

الخليل / سما /

تمكنت الشرطة، الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص إستخدم موقع للتواصل الإجتماعي لنشر دعايات توظيف كاذبة وسرقة السيدات في محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة من قبل سيدات تتعلق بقيام مجهول بسرقة مصاغهن الذهبي، وذلك بعد نشره إعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعي بوجود وظائف شاغرة للسيدات داخل شركته، حيث بدأ بالحديث معهن وأخبرهن بأنهن يعانين من سحر مرتبط بمصاغهن الذهبي ويجب أن يتم تطهيره من خلال ماء خاص يملكه، وبالفعل قامت السيدات بالإلتقاء به من أجل تطهير ذهبهن، حيث قام خلال ذلك بسرقته والفرار من المكان.

وأضافت، بأنه من خلال عملية جمع المعلومات والادلة المتعلقة بهذه الجرائم فقد تمكنت المباحث العامة وبعد عملية رصد ومتابعة إستمرت لعدة أيام من القبض عليه وعلى صاحب محل لبيع الذهب قام بشراء الذهب المسروق بسعر بخس.

وبتدوين إفادته أفاد بأنه قام بسرقة أكثر من 30 سيدة مستخدماً هذه الطريقة في عدة مناطق من محافظة الخليل.

وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه فيه لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الاصول .