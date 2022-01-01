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إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رام الله واعتقال المنفذ

الثلاثاء 11 يناير 2022 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رام الله واعتقال المنفذ



القدس المحتلة / سما /

أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية دهس نفذت بالقرب من مستوطنة "حلميش"، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء

وذكرت تقارير إسرائيلية أنه تم اعتقال شاب فلسطيني بزعم تنفيذ العملية، والتحفظ على مركبته.

وأفادت الطواقم الطبية الإسرائيلية بأن جنديا أصيب بجروح وصفت بـ"المتوسطة" في عملية دهس.

وأضافت أن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى المكان لنقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المنطقة التي وقعت فيها عملية الدهس، قرب مستوطنة "حلميش"، غرب مدينة رام الله، شهدت تحليق مروحي مكثف تابع لجيش الاحتلال.

#عملية دهس #الجيش الإسرائيلي #مستوطنة حلميش #محافظة رام الله والبيرة

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