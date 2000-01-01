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أبو حسنة يتحدث عن مستجدات ملف متضرري العدوان الاخير: 60 مليون دولار لتمويل البيوت المدمرة

الثلاثاء 11 يناير 2022 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة يتحدث عن مستجدات ملف متضرري العدوان الاخير: 60 مليون دولار لتمويل البيوت المدمرة



غزة / سما /

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين عدنان أبو حسنة، مساء اليوم، أن أونروا أطلقت نداء للجميع قبل وبعد انتهاء العدوان من أجل إعادة إعمار قطاع غزة. 

ونوه ابو حسنة في تصريحات صحفية الى أن أونروا حصلت على أكثر من 60 مليون دولار لتمويل البيوت التي هدمت في العدوان الأخير على القطاع. 

وأوضح المستشار الاعلامي للاونروا ان الوكالة قامت بدفع حوالي 2000$  لـ1300 عائلة التي هدمت منازلها بشكل كلي وغير قابلة للسكن، لافتا الى أنه سيتم دفع خلال الأيام القادمة قيمة الإيجار لمدة 4 شهور لما يقارب 600 عائلة . 

وبين ابو حسنة أن ملف الأضرار الجزئية تقريباً تم الانتهاء منه باستثناء بعض العائلات التي تحتاج لمتابعة لإنهاء ملفها خلال الفترة القليلة القادمة.

ولفت الى أن هناك 2000 حالة تقوم وزارة الأشغال والأونروا خلال الفترة الحالية بتقييم حالتهم من جديد وسيتم مساعدتهم.

وأشار الى أن اليوم سيبدأ موظفو الأونروا بالتواصل مع أصحاب البيوت المدمرة من أجل تسليم كافة الوثائق لإتمام عملية البناء، موضحا أن هناك تعاون كبير بين الأونروا ووزارة الأشغال والإسكان من أجل تسريع عملية بناء البيوت المهدمة.

وأكد ابو حسنة أن المواطن الفلسطيني يعاني بشكل كبير بعد هدم بيته ويجب علينا إنهاء هذه المعاناة بشكل كبير.

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