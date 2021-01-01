  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء

الثلاثاء 11 يناير 2022 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات السادسة والسابعة، إضافة للثامنة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/2) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل جميع الأسماء في الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2):، مؤكدة على التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#وزارة الداخلية #قطاع غزة #الية السفر #معبر رفح #الهيئة العامة للمعابر والحدود

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا فشلت خطة تدمير أنفاق حماس خلال العدوان الأخير على غزة …

"نيويورك تايمز" تكشف عن أعمال "تعذيب" تعرض لها ولي عهد السعودية السابق ومكان وجوده

مصر .. الداخلية تصدر قرارا بشأن 3 فلسطينيين

مصر: زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته وهذا ما قاله عن كورونا

قاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: "اخرج من بيتك مبكرا"

الأخبار الرئيسية

مواجهات

هآرتس: هكذا يعرّض “عنف المستوطنين” في الضفة الغربية الأمن الإسرائيلي للخطر

مجدداَ.. لبيد: لن أتفاوض مع الفلسطينيين دون علم شركائي.. ونقول للعالم بأن الاتفاق النووي لا يلزمنا

وفد

صحيفة: دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني ما زالت قائمة والاجتماعات ستكون منفصلة لخمسة فصائل

6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و198 حالة تعافٍ في فلسطين

يدي

يديعوت: لم شمل العائلات الفلسطينية "انتحار وطني"و نهاية للحلم الصهيوني

الاتصالات الفلسطينية