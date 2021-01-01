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صندوق إقراض طلبة الجامعات يعلن بدء استقبال الطلبات

الثلاثاء 11 يناير 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق إقراض طلبة الجامعات يعلن بدء استقبال الطلبات



رام الله / سما /

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022.

وبين الصندوق في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم أن القروض تشمل طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، ولغاية العاشر من فبراير/ شباط المقبل.

وأوضح أن آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الالكترونية للصندوق eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات الطلب الكترونياً والتأكد من حفظها، ثم تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية.

وأشار إلى أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحتاجاً من الناحية المادية وأن يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل.

ولفت إلى أنه يجب ألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى، إضافةً إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني 2022-2021

#صندوق إقراض الطلبة #مؤسسات التعليم العالي #طلبة الجامعات #الجامعات الفلسطينية

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