  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو هولي يدعو فرنسا للتحرك مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم الأونروا

الثلاثاء 11 يناير 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يدعو فرنسا للتحرك مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم الأونروا



رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن الأوضاع في المخيمات الفلسطينية صعبة للغاية، وأن استمرار الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” سيكون لها انعكاسات خطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، داعياً فرنسا من خلال موقعها في الاتحاد الأوروبي بالتحرك باتجاه دعم الاونروا في تحقيق ميزانية مستقرة مكتملة للعام 2022 دون عجز مالي.

وأضاف خلال لقائه مع نائب القنصل الفرنسي ليديا طبطب، والمستشار السياسي للقنصلية أوغستين صبران في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا شريك وممول رئيسي للأونروا، وهي دولة من عشر دول مانحة زادت من قيمة مساهماتها المالية للأونروا في العام 2021، بـ27.638 مليون دولار، بزيادة مالية عن العام 2020 بـ4.5 مليون دولار، ودعمها لخطة التعافي والإنعاش التي أطلقتها الأونروا لقطاع غزة للاستجابة الانسانية العاجلة لمواجهة تداعيات العدوان على غزة في أيار الماضي.

وأشار الى أن الأونروا ستواجه هذا العام عجزاً مالياً كبيراً في ميزانيتها الاعتيادية، خاصة وأن الأموال المتعهد بها لا تغطي سوى 46% من إجمالي موازنتها التي تقدر بـ806 ملايين دولار، بالإضافة الى ترحيل عجز مالي من العام الماضي.

#منظمة التحرير #أحمد أبو هولي

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا فشلت خطة تدمير أنفاق حماس خلال العدوان الأخير على غزة …

"نيويورك تايمز" تكشف عن أعمال "تعذيب" تعرض لها ولي عهد السعودية السابق ومكان وجوده

مصر .. الداخلية تصدر قرارا بشأن 3 فلسطينيين

مصر: زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته وهذا ما قاله عن كورونا

قاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: "اخرج من بيتك مبكرا"

الأخبار الرئيسية

مواجهات

هآرتس: هكذا يعرّض “عنف المستوطنين” في الضفة الغربية الأمن الإسرائيلي للخطر

مجدداَ.. لبيد: لن أتفاوض مع الفلسطينيين دون علم شركائي.. ونقول للعالم بأن الاتفاق النووي لا يلزمنا

وفد

صحيفة: دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني ما زالت قائمة والاجتماعات ستكون منفصلة لخمسة فصائل

6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و198 حالة تعافٍ في فلسطين

يدي

يديعوت: لم شمل العائلات الفلسطينية "انتحار وطني"و نهاية للحلم الصهيوني

الاتصالات الفلسطينية