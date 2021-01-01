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قوات الاحتلال تجرف أراضي وتهدم منشآت في بيت جالا وبتير

الثلاثاء 11 يناير 2022 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تجرف أراضي وتهدم منشآت في بيت جالا وبتير



بيت لحم / سما /

أقدمت جرافات الاحتلال اليوم الثلاثاء، على تجريف مساحات واسعة وهدم منشآت في مدينة بيت جالا وبلدة بتير في بيت لحم.

وقال نشطاء إن الجرافات هدمت خيمةً للمرة الثامنة في أراضي وادي المخرور تعود لأفراد من عائلة قيسية وجرفت أراضي في محيطها وذلك على ما يبدو بهدف شق شارع وتغيير معالم الأرض لا سيما وأن مستوطنًا نصب قبل عدة سنوات بركسات لتربية الدواجن في الموقع المجاور وتقوم قوات الاحتلال بحمايته، ويتحسب المواطنون من إقدام قوات الاحتلال والمستوطنين على تحويل البركسات لبؤرة استيطانية وسط نحو ثلاثة آلاف دونم تعود للمواطنين وتمتد من بيت جالا وحتى الخضر وبتير غربا.

وفي بتير، اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي القصير والخمار وجرفت أراضي زراعية تقدر مساحتها نحو 40 دونمًا، إلى جانب هدم جدران استنادية وخزان للمياه.

كما اقتلعت عددا من أشتال الزيتون واللوزيات تعود لمواطنين من عائلتي عسيلة وعوينة، وجرفت طريقا يمر من وسط أراضي المواطن محمد فهد عوينة للوصول إلى الأراضي الزراعية التي يجري تجريفها.

#جرافات الاحتلال #مدينة بيت جالا #بيت لحم

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