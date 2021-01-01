حماس تدين اعمال التجريف الاسرائيلية في النقب

غزة / سما /

قالت حركة "حماس"، الثلاثاء: "إن مواصلة سلطات الاحتلال عمليات التجريف والهدم التي تقوم بها في منطقة النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، وهدم خيمة اعتصام الأهالي هناك واعتقال عدد منهم، يؤكد إصرار الاحتلال على استكمال جريمته في تهويد النقب الفلسطيني المحتل".

واكد الناطق باسم حماس حازم قاسم "إن تزايد السياسات الاسرائيلية بمصادرة الأراضي الفلسطينية عبر ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" الذي ساهم في السياسة الاستيطانية للحركة الصهيونية منذ مائة عام، يؤكد من جديد أن سياسة التطهير العرقي التي تشكلت مع انطلاق الحركة الصهيونية ما زالت تحكم عقلية الاحتلال الاسرائيلي".

واستنكر قاسم في تصريح صحفي، "محاولات الاحتلال تهويد النقب المحتل، مثمنا الحراك الجماهيري لأهلنا في الداخل المحتل ضد سياسة التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال، وندعو إلى تصعيد الفعل النضالي الهادف لتثبيت الهوية العربية الفلسطينية لأرضنا المحتلة في الداخل".