  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدين اعمال التجريف الاسرائيلية في النقب

الثلاثاء 11 يناير 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين اعمال التجريف الاسرائيلية في النقب



غزة / سما /

قالت حركة "حماس"، الثلاثاء: "إن مواصلة سلطات الاحتلال عمليات التجريف والهدم التي تقوم بها في منطقة النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، وهدم خيمة اعتصام الأهالي هناك واعتقال عدد منهم، يؤكد إصرار الاحتلال على استكمال جريمته في تهويد النقب الفلسطيني المحتل".

واكد الناطق باسم حماس حازم قاسم "إن تزايد السياسات الاسرائيلية بمصادرة الأراضي الفلسطينية عبر ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" الذي ساهم في السياسة الاستيطانية للحركة الصهيونية منذ مائة عام، يؤكد من جديد أن سياسة التطهير العرقي التي تشكلت مع انطلاق الحركة الصهيونية ما زالت تحكم عقلية الاحتلال الاسرائيلي".

واستنكر قاسم في تصريح صحفي، "محاولات الاحتلال تهويد النقب المحتل، مثمنا الحراك الجماهيري لأهلنا في الداخل المحتل ضد سياسة التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال، وندعو إلى تصعيد الفعل النضالي الهادف لتثبيت الهوية العربية الفلسطينية لأرضنا المحتلة في الداخل".

#حركة حماس #عمليات التجريف

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا فشلت خطة تدمير أنفاق حماس خلال العدوان الأخير على غزة …

"نيويورك تايمز" تكشف عن أعمال "تعذيب" تعرض لها ولي عهد السعودية السابق ومكان وجوده

مصر .. الداخلية تصدر قرارا بشأن 3 فلسطينيين

مصر: زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته وهذا ما قاله عن كورونا

قاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: "اخرج من بيتك مبكرا"

الأخبار الرئيسية

مواجهات

هآرتس: هكذا يعرّض “عنف المستوطنين” في الضفة الغربية الأمن الإسرائيلي للخطر

مجدداَ.. لبيد: لن أتفاوض مع الفلسطينيين دون علم شركائي.. ونقول للعالم بأن الاتفاق النووي لا يلزمنا

وفد

صحيفة: دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني ما زالت قائمة والاجتماعات ستكون منفصلة لخمسة فصائل

6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و198 حالة تعافٍ في فلسطين

يدي

يديعوت: لم شمل العائلات الفلسطينية "انتحار وطني"و نهاية للحلم الصهيوني

الاتصالات الفلسطينية