12 إصابة خلال مواجهات عند مدخل البيرة الشمالي

البيرة /سما/

أصيب 12 مواطنا، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 12 إصابة خلال المواجهات المستمرة، عند مدخل البيرة الشمالي.

وأوضحت جميعة الهلال الأحمر أن 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف .بالمطاط، و 7 إصابات بالغاز

وذكرت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال المتمركز على حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال البيرة أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز صوب المشاركين في مسيرة طلابية خرجت من جامعة بيرزيت، تنديدا باعتقال قوات خاصة إسرائيلية 5 من طلبتها وإصابة أحدهم بالرصاص أمس أمام مدخل الجامعة الشمالي.