مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "التعايش" مع كورونا

القدس المحتلة / سما /

دعا المدير العام لمستشفى "إيخيلوف" الإسرائيلي، روني جيمزو، اليوم الثلاثاء، للتعايش مع فيروس كورونا، على الرغم من الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات.



وقال جيمزو، لـ "يديعوت أحرونوت" إنه "لا داعي لمزيد من القيود بسبب كورونا والعيش جنبًا إلى جنب مع الوباء.



وأوضح، "المستشفيات؟ ستكون بخير وسنعرف كيف نعالج ونتعامل مع أعداد الإصابات التي تتدفق إلينا".



وأكد، أنه من المهم "التوقف عن الترهيب وإثارة القلق العام المفرط"، وعلى عكس ادعاء المدير العام السابق لوزارة الصحة موشيه بار سيمان توف بضرورة إغلاق المدارس، "ينبغي أن تستمر "إسرائيل" في العيش بجانب الوباء.