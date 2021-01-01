الشرطة الإسرائيلية تستخدم عميلا سريا لاعتقال 30 إسرائيليا وفلسطينيا

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم الثلاثاء، نحو 30 إسرائيليا وفلسطينيا بشبهة الاتجار بالسلاح والمخدرات.

وأوضحت "مكان" أنه "بمساعدة عميل سري من منطقة المثلث، تمكنت الشرطة من اعتقال نحو 30 من سكان كفر قاسم والسلطة الفلسطينية بشبهة الاتجار بالسلاح والمخدرات"، حيث "استطاع العميل السري ابتياع أسلحة ومخدرات من المشتبه فيهم وقام بتوثيق ذلك".

كما اعتقلت شرطة لواء الشمال مسؤولين اثنين في وحدة تطبيق قانون العقارات في وزارة المالية، وبوحدة الرقابة التابعة للجنة التخطيط والبناء - قلب الجليل، للاشتباه فيهما بالارتشاء وغسل أموال والاحتيال وإساءة الائتمان.