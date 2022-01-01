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"الأوقاف" وبلدية البيرة تبحثان سبل تطوير واستثمار الأراضي الوقفية

الثلاثاء 11 يناير 2022 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري مع رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل سبل تطوير واستثمار الأراضي الوقفية، وإعادة تأهيل منطقة الحسبة في البيرة وما حولها من أملاك تابعة للأوقاف والبلدية.

واستعرض الطرفان، خلال لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، سبل استثمار الأملاك الوقفية الواقعة ضمن حدود البلدية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق استثمارها من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب لدعم صمود المواطنين، مؤكدين أن الاستثمار الأمثل للأراضي الوقفية يعتبر خطوة من شأنها أن تسرع المسيرة التنموية ودفع عجلة الاقتصاد.

بدوره أعرب رئيس البلدية على استعداده التام للتعاون المباشر والفوري مع الوزارة من أجل استثمار واستغلال هذه الأراضي، بالاضافة الى امكانية الشراكة مع الوزارة بالمشاريع المنوي إقامتها على هذه الأراضي.

#وزارة الأوقاف

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