صحيفة (الوسيط المغاربى ) الجزائرية تصدر ملحقاً خاصاً عن الاسير القائد ناصر ابو حميد

الجزائر /وكالات/

أصدرت صحيفة"الوسيط المغاربي"اليوم الثلاثاء الموافق 11/1/2022 ملحقاً خاصاً عن أَيَقُونة الأسرى الأسير القائد"ناصر ابو حميد " والذي تتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أدخله في غيبوبة، وهو يرقد الآن مكبلاً فيما يسمى مشفى (برزلاي) في مدينة عسقلان المحتلة. لأنها لا تريده حياً، بل عملت، وتعمل على محاولات قتله، يشار الى أن الأسير ناصر يوسف ناجي أبو حميد من مخيم الأمعري ولد بتاريخ 5/10/1972، واعتقل بتاريخ 21/4/2002 ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاماً. وان عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وصل إلى 600 أسيراً وأسيرة، يعانون من أمراض مختلفة في حين وصل عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 10، وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 227 أسيراً بينهم 72 استشهدوا على إثر الإهمال الطبي.

الملحق صدر بعدد 15 صفحة كاملة وذلك بالتنسيق والتعاون مع سفارة دولة فلسطين وتحت اشراف الاخ / خالد صالح "عزالدين" وأفاد الأخ "صالح" مسؤول ملف الأسرى بالسفارة الفلسطينية لدى الجزائر الشقيقة إلى أن الملحق الخاص بالاسير "ناصر ابو حميد" تضمن عددا كبيرا من المشاركات والمساهمات لكتاب ومؤسسات متعددة تعنى بقضايا الاسرى ومنظمات حقوقية وإنسانية والأحزاب من فلسطين المحتلة وخارجها، ضمن، وذلك لفضح جرائم وممارسات الاحتلال الصهيوني بحق أسيراتنا وأسرانا القابعين في زنازين الاحتلال وهم بالالاف فى المعتقلات والسجون، وتقدم لهم جميعا "صالح" بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الدائمة في تغطية ملف الاسرى الفلسطينيين بشكل مستمر ومشاركتهم فى إصدار الملحق الخاص عن الاسير"القائد ابو حميد" وأشار "عزالدين" (كما وانه لا يفوتنا ان نتقدم بالشكر الجزيل لكل وسائل الإعلام الجزائرية المسموعة والمرئية والمقروءة وكذلك الى مؤسسة جريدة "الوسيط المغاربي الجزائرية" ولمدير التحرير ومسؤول النشر فيها الاخ المناضل "بلقاسم فرحات" وكل الاخوة والاخوات العاملين فيها والى الاخت الكريمة مسئولة قسم التركيب والتصفيف في الجريدة "لاميه خليل"الى جانب كل الفنيين والعاملين فى "الوسيط المغاربي" الذين يعملون على مدار أيام الاسبوع مكرسين جل جهودهم لصالح القضية الفلسطينية والاسرى، وشكر كل من شارك وساهم فى إنجاز هذا الملحق الخاص بالمناضل الاسير ناصر ابو حميد .